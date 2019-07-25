5 пляжных трендов лета 2019 - ФОТО

Вот 5 главных тенденций этого лета, которые сделают вас звездой Instagram.

ТРОПИЧЕСКАЯ ТЕМАТИКА

Как и в прошлом сезоне, дизайнеры продолжают признаваться в любви тропическим узорам и использовать их при создании пляжных нарядов. Еще бы, ведь слитные и раздельные купальники, разрисованные диковинными цветами и пальмовыми листьями притягивают внимание и позволяют создать яркий образ.

ЦВЕТОЧНЫЙ ПРИНТ

Цветочные мотивы продолжают удерживать пальму первенства даже в пляжной моде. Робкие романтичные ромашки на пастельном фоне - хит этого сезона. Выбирайте закрытую или открытую модель и сочетайте ее с расслабленным сарафаном с оборками или юбкой с запахом - это верный способ еще больше подчеркнуть женственный силуэт и выразить свою индивидуальность.

ФРУКТОВЫЙ БУМ

Это лето можно по праву назвать фруктовым сезоном. Узоры в виде бананов, яблок и апельсинов захватили мир моды и появились на всех элементах женского гардероба.

МИКС ОТТЕНКОВ

Буйство красок - синоним летнего настроения. Выбирайте купальник с яркими мазками, словно на палитре художника, и претендуйте на роль творческой натуры, заранее ознакомившись с работами авангардистов и приверженцев поп-арта.

Н. Гасымова

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