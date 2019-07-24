6 моделей купальников, которые лучше не носить - ФОТО

На рекламных снимках все это может выглядеть красиво, но в реальности...Представляем список купальников, которые подходят не всем.

"Треугольнички"

И ладно, что это модель неактуальна сегодня. Признаем: купальник - это вещь, которая не обязательно должна быть актуальной, но должна украшать вашу фигуру и быть удобной. С "треугольничками" все не так. Это не только неудобно (если мы говорим не о жесткой форме,а о мягких тряпочках с кулиской), но и некрасиво.

Маленькая грудь выглядит совсем плоской, а большая из этих треугольничков вываливается часто, женщины их все время поправляют. Плюс к этому такая модель не подходит для женщин с узкими плечами и широкими бедрами, потому что визуально делает плечи еще уже, делая фигуру совсем куцей.

Вязаные

Вязаные купальники смотрятся на фото интересно и в приницпе вполне подходят к "хиппи-тренду". Но сложно встретить купальник такого плана, который хорошо бы себя вел в воде. Вязаные купальники подходят разве что для того, чтобы загорать и фоточки делать.

С веревочками и тесемками

Странно перекрещивающиеся веревочки, тесемки или креативно расположенные детали - красиво на фото. Но представьте, какой загар у вас будет потом.

Пуш-ап

Купальники с жесткой поролоновой чашкой смотрятся явно устаревшими и неудобными. Поролон долго сохнет, грудь в нем красиво смотрится, только если "уложить". И откровенно странно выглядит, если это пуш-ап, в который вам особо нечего положить. Да, можно красиво встать для фото. Но вы будете двигаться, и в движении будет видно, что чашка бюстгальтера практически пуста и живет своей жизнью.

А даже если и есть грудь для такого купальника, то она смотрится слишком провокационно обнаженной. Вы, конечно, соберете все взгляды, когда в таком купальнике будете прыгать в бассейн, но хочется ли вам именно такого внимания.

Из неопрена

К счастью, тренд на неопреновые купальники быстро прошел. В ней просто парит, жарит и невозможно находиться на пляже.

Со стрингами

Нет, если вам хочется больше загореть, и вы в этих стрингах лишь лежите где-то неподвижно, вдалеке от людей - окей. Но вообще стринги в реальности мало на какой попе смотрятся красиво - это раз. А второе - это не самое эстетичное зрелище, когда, например, мама в стрингах возится с малышом. И наклоняется, и приседает к нему. И... в общем, выберите более закрытые трусы.

Н. Гасымова

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