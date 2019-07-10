Акварельно-графические принты - Тренд сезона - ФОТО

Акварельную симфонию, что разыгралась на одежде нового сезона, отлично описывает не только поэзия Высоцкого, но и австрийский дизайнер Артур Арбессер.

"Представьте художницу за работой в студии, - объясняет он. - Краски летят в разные стороны, точно на полотнах Поллока. Ее одежда - вся в мазках ярких цветов. Но надо спешить на вечеринку.

Стоит ли переодеваться? Нет, можно пойти и так!" Штрихи маркером на юбках Moschino, механические окружности Фернана Леже у того же Арбессера, коллажи из фотографий и отпечатков краски у Marni.

Один из главных принтов сезона - это незаконченное произведение искусства.

Кажется, будто тем самым они призывают нас ценить привычные человеческие радости, противопоставляя труд художника диджитал-программе по созданию 3D-принтов.

Н. Гасымова

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