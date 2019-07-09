Кутюрные образы Fendi - Посвящение Лагерфельду - ФОТО

Кутюрный показ сезона осень-зима Сильвия Вентурини Фенди посвятила Карлу Лагерфельду, который возглавлял модный Дом на протяжении 54 лет. Импровизированный подиум расположился на Палатинском холме в Риме, одной из самых древних точек на карте Вечного города. Почему именно Рим? Этот город имеет особое значение для Fendi: здесь же прошел показ в честь 90-летнего юбилея марки в августе 2016 года. Тогда подиумом послужил фонтан Треви. "Фенди - это и есть Рим", - говорит сама наследница.

Как сообщает Lady.Day.Az, коллекция получила название "Рассвет романтики". Сюда вошли знаковые силуэты, над которыми когда-то работал великий Кайзер. Здесь и отсылки к 70-м в первых образах, платья эпохи Ренессанса с узорами древне-греческих мозаик, "мраморные" принты и, конечно, мех, без которого сложно представить показ Fendi.

Н. Гасымова

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