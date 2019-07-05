20 вариантов маникюра для отпуска - ФОТО

Уже давно начался сезон кроп-топов, мягкого загара, купальников всех цветов радуги и маникюра с самыми разными вариантами дизайна. Сдаются даже консерваторы, которые не признают ничего, кроме классического бордо осенью и нейтрального нюда в другое время года. Но в сезон отпусков можно позволить себе яркий неон, лаконичную геометрию, элегантные нежные линии и даже возвращающийся сейчас в моду необычный тай-дай.

Н. Гасымова

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