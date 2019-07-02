Образы ведьм-феминисток в кутюрной коллекции Dior - ФОТО

Осмысленность и глубокая философия - то, что всегда отличает коллекции Марии Грации Кьюри. В новом сезоне креативный директор Dior вдохновлялась идеями об эффективности дизайна одежды Бернарда Рудофски, описанными в работе "Are Clothes Modern?", а также греческими кариатидами, которые нашли свое воплощение в струящихся блестящих платьях и длинных юбках с защипами.

Сама коллекция получилась, учитывая и заданную тему, и в целом стиль грациевского Dior, довольно предсказуемой. О том, что в кадре ведьмы, напоминает черный цвет, которому дизайнерская команда не изменяет ни на образ. А о том, что перед нами Dior - узнаваемые силуэты и сочетания, кочующие из сезона в сезон, вроде объемного жакета и прозрачной юбки. Разве что отделка на этот раз в разы богаче, чем обычно - это, видимо, и есть главное отличие между кутюрной и "готовой" линейками Марии Грации Кьюри.

Н. Гасымова

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