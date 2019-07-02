2 июля 2019

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Мода

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Разбираем главные тренды мужских коллекций SS 2020 - ФОТО
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Марсоход ведет блог в Instagram и делает селфи - SHARE-BAZ

2 июля 2019 11:24

Разбираем главные тренды мужских коллекций SS 2020 - ФОТО

Кажется, современный мужчина - это больше не бизнесмен в строгом костюме или юноша в огромном худи, а романтик в атласном пиджаке и симпатичных лавандовых брюках. Мужская одежда стала чувственной, свободной и действительно красивой, позволяя противоположному полу отказаться от обычных футболок в пользу шелковых рубашек, от агрессивности в пользу нежности.

  

  

  

Как сообщает Lady.Day.Az, розовый цвет занял лидирующую позицию во всех без исключения коллекциях. Новый дресс-код для мужчин - конфетный плащ Кима Джонса для Dior и длинная рубашка оттенка bubble gum на завязках от Джонатана Андерсона для Loewe. Сентиментальность теперь не то, что нужно скрывать, а наоборот, смело демонстрировать.

  

  

  

Еще одним явным трендом в мужской одежде стал монохром. Монохром стал главным трендом в женских коллекциях еще несколько сезонов назад, а теперь проник и в мужской гардероб. Вирджил Абло предлагает носить спортивный костюм Louis Vuitton с бантами, а Клэр Уэйт Келлер придумала для Givenchy мерцающую словно жемчуг "тройку" с деконструированным пиджаком.

  

  

  

В новом сезоне дизайнеры "ломают" привычный мужской силуэт, делая его бесполым. Это дает девушкам еще один повод заглянуть к бойфренду в шкаф, чтобы украсть длинную рубашку в стиле Acne Studios или Versace и заменить ими вечернее платье.

  

  

Свобода, транслируемая с подиумов в этом сезоне, отражается и на ткани - отбросьте в сторону отглаженные брюки и пиджаки. Будьте расслабленными и ни о чем не беспокойтесь в "мятых" костюмах Kenzo и Ermenegildo Zegna.

Н. Гасымова       

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