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25 июня 2019 11:52

Jacquemus провел показ посреди лавандового поля - ФОТО

Jacquemus переплюнул всех известных дизайнеров по части "инстаграмности" локации для показа новой коллекции: Симон Порт Жакмюс устроил шоу прямо посреди лавандового поля на юге Франции. Так дизайнер решил отпраздновать десятилетие бренда.

Как сообщает Lady.Day.Az, коллекция под названием Coup de soleil, что в переводе с французского означает "Солнечный удар", действительно ударяет, но не в голову, а прямо в сердце. Жакмюс доказывает, что его сила не только в микро-сумочках и огромных соломенных шляпах: костюмы с шортами-бермудами и широкими брюками, розовый пиджак, соревнующийся в яркости с импровизированным подиумом, прозрачные топы и многослойные юбки выглядели так органично и непринужденно, что в очередной раз влюбили нас в Jacquemus.

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова       

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