Самые яркие стритстайл-образы из Парижа - ФОТО

Хроники стритстайла из Парижа - лучшее наглядное пособие по последним трендам. Мировые fashionista, как никто другой, знают, как на практике сочетать главные тенденции, ведь на них нацелены десятки объективов модных фотографов.

Как сообщает Lady.Day.Az, во французской столице, где проходила Неделя мужской моды, это особенно чувствовалось. Здесь и льняные костюмы, будто с мужского плеча, и комплекты из денима, и обязательные в этом сезоне кроп-топы, и велосипедки, и миниатюрные сумочки.

Н. Гасымова

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