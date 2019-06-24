Джессика Альба показала самое эффектное белое платье на лето - ФОТО

38-летняя актриса прилетела в Рим ради презентации своей beauty-линии Honest. К своему европейскому турне Альба подготовилась основательно - каждый новый образ неизменно производит wow-эффект.

Как сообщает Lady.Day.Az, очередная fashion-высота - образцовое белоснежное платье (не) невесты Self Portrait с открытыми плечами, пышными рукавами и глубоким декольте. Звезда с ангельской внешностью и блестящей деловой хваткой дополнила свой наряд туфлями терракотового оттенка и ярко-зеленой сумочкой. Идеальной оказалась и укладка знаменитости - тугие локоны рассыпались каскадом по ее плечам.

Н. Гасымова

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