Как сделать самый модный макияж глаз? - ФОТО

Летом яркие краски должны быть не только в гардеробе, но и в макияже. И хит сезона - цветной макияж глаз: с яркими монотенями на все веко, цветными стрелками и ресницами, а также эффектными стразами и блестками леденцовых оттенков.

Для вдохновения предлагаем посмотреть нашу подборку самого модного макияжа глаз.

Монотени

Фотографиями с яркими монотенями пестрит вся лента Instagram - когда, если не летом, смело красить веки в розовый, фиолетовый, фуксию, зеленый, синий и желтый! Тем более что сделать такой макияж очень просто (даже если вы не makeup-гуру): достаточно равномерно распределить пигментированные тени на всю поверхность век (только на верхнее веко, либо на верхнее и нижнее) кистью или прямо подушечками пальцев, не сильно переживая, если выйдете за границы - эффект небрежности не испортит образ.

Чтобы тени не рассыпались и преданно держались на веках весь день и всю ночь, не забудьте нанести под тени праймер для век или закрепить макияж фиксирующим спреем.

В моде - как матовые тени, так и средства с перламутровым финишем и с шиммером.

Отдельного внимания достойны тени кремовой текстуры с влажным эффектом. Идеальный вариант для вечеринки!

Если боитесь цвета, но неравнодушны к тренду, начинайте с теней нежных пастельных оттенков: пыльно-розовых, лососевых, кирпичных. Макияж глаз в пастельной гамме станет небанальным и в то же время неброским решением для повседневных образов.

Глиттер и стразы

Чем больше блеска будет на веках этим летом - тем лучше. Так что смело наносите на веки цветные стразы и глиттер и не бойтесь переборщить. Такой макияж по достоинству оценят те, кто уже составил список главных вечеринок сезона, на которых нужно сиять!

Стрелки

Еще один способ ненавязчиво добавить в макияж ярких красок - это цветные стрелки. Толщину и форму выбирайте на свое усмотрение. Советуем заводить кончик стрелки за внешний уголок глаз к вискам, чтобы визуально вытянуть глаза. В качестве завершающего штриха прокрасьте ресницы, чтобы распахнуть взгляд.

Акцент на нижнее веко

Другой модный (и простой в исполнении) способ небанально накрасить глаза - сделать акцент на нижнее веко с помощью цветных теней, подводок или карандашей. Чтобы макияж не рассыпался, используйте водостойкие карандаши и подводки, а также плотные тени.

Многоцветный

Не хотите выбирать какой-либо один оттенок теней? Используйте сразу несколько! Многоцветный макияж глаз станет отличным решением для летних бьюти-фотосессий и для отпускных образов. Впрочем, если офисный дресс-код позволяет, можете смело делать такой макияж хоть каждый день.

Стандартный вариант - использовать три оттенка - один нанести на верхнее веко, другой - на нижнее, а третьим подвести слизистую.

Цветная тушь

Вариант для самых оригинальных - использовать цветную тушь: синюю, белую, розовую, зеленую - или нескольких цветов одновременно.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook