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20 июня 2019 12:38

Полотна Роджера Дина украсили новую коллекцию Valentino - ФОТО

Сюрреалистичные картины художника Роджера Дина, наполненные экзотическими красками и сказочными образами, стали частью новой мужской коллекции Valentino. Они обосновались на удлиненных свободных рубашках, длинных плащах, панамах и оверсайз толстовках, созданных креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччоли.

Как сообщает Lady.Day.Az, трендами этой коллекции стали яркие и насыщенные цвета, уравновешенные сдержанными оттенками серого и коричневого, свободный силуэт и многослойность. А самой изящной деталью на показе Valentino стали ожерелья из камней, которые были нанизаны на тонкую нить.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова       

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