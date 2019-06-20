Полотна Роджера Дина украсили новую коллекцию Valentino - ФОТО

Сюрреалистичные картины художника Роджера Дина, наполненные экзотическими красками и сказочными образами, стали частью новой мужской коллекции Valentino. Они обосновались на удлиненных свободных рубашках, длинных плащах, панамах и оверсайз толстовках, созданных креативным директором бренда Пьерпаоло Пиччоли.

Как сообщает Lady.Day.Az, трендами этой коллекции стали яркие и насыщенные цвета, уравновешенные сдержанными оттенками серого и коричневого, свободный силуэт и многослойность. А самой изящной деталью на показе Valentino стали ожерелья из камней, которые были нанизаны на тонкую нить.

Н. Гасымова

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