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20 июня 2019 11:56

30 лучших образов в новом лукбуке коллекции Elie Saab Resort - ФОТО

Elie Saab выпустил лукбук коллекции Resort 2020. В ней главными акцентами стали несколько основных цветов: канареечный желтый, глубокий синий, кипенно-белый. Конечно, не обошлось без вышивки, тканей, вручную расшитых бисером, ярких акварельных узоров, изображающих цветы, а отдельную роль сыграло кружево.

Как сообщает Lady.Day.Az, традиционно платья из этой коллекции имеют все шансы попасть на главные ковровые дорожки.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова       

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