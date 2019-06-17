17 июня 2019

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17 июня 2019 12:30

Кружевной спортивный костюм для мужчин - Все о показе Dolce & Gabbana - ФОТО

Прошлый вечер для гостей мужской Недели моды в Милане стал настоящим марафоном: один знаковый показ шел прямо за другим, поэтому всему fashion-сообществу пришлось поторопиться, чтобы успеть оценить главные весенние коллекции.

Как сообщает Lady.Day.Az, самым ярким стало шоу Dolce & Gabbana. Братья Габбана представили эффектные вещи в стиле сафари, цветные рубашки с гавайскими принтами и главный маст-хэв будущего сезона - кружевные спортивные костюмы.

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова       

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