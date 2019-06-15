15 июня 2019

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15 июня 2019 13:56

Короткий боб - самая модная стрижка этого лета - ФОТО

Этим летом без сожаления расстаемся с длинными локонами, как это сделала Кайя Гербер. На днях юная супермодель приятно удивила поклонников новой стрижкой - дочь Синди Кроуфорд решилась на короткий боб, который ей определенно очень идет.

Как сообщает Lady.Day.Az, список знаменитых девушек, которые предпочли короткие волосы длинным в жаркий сезон, становится внушительным: Ирина Шейк, Шарлиз Терон, Эмилия Кларк и многие другие.

Н. Гасымова       

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