Короткий боб - самая модная стрижка этого лета - ФОТО

Этим летом без сожаления расстаемся с длинными локонами, как это сделала Кайя Гербер. На днях юная супермодель приятно удивила поклонников новой стрижкой - дочь Синди Кроуфорд решилась на короткий боб, который ей определенно очень идет.

Как сообщает Lady.Day.Az, список знаменитых девушек, которые предпочли короткие волосы длинным в жаркий сезон, становится внушительным: Ирина Шейк, Шарлиз Терон, Эмилия Кларк и многие другие.

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook