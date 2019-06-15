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15 июня 2019 13:51

Ирина Шейк, сестры Хадид и целый сонм супермоделей на одном подиуме - ФОТО

Самым долгожданным событием и одновременно мощным завершающим аккордом выставки Pitti Uomo стал грандиозный показ Карин Ройтфельд, приуроченный к 90-летнему юбилею итальянского бренда LuisaViaRoma и объединивший современные коллекции и винтажные сокровища из архивов Карла Лагерфельда, Джанфранко Ферре и других кутюрье.

Как сообщает Lady.Day.Az, на одном подиуме дефилировали самые эффектные мировые супермодели: Ирина Шейк, Белла и Джиджи Хадид, Наташа Поли, Даутцен Крез, Стелла Максвелл, Алессандра Амброзио и многие другие участницы самого зрелищного показа Pitti Uomo. Недаром на уникальном шоу собралось около 5 000 зрителей. А завершилось оно мощным музыкальным выступлением Ленни Кравица, исполнившего свои самые известные хиты - это событие точно войдет в мировую историю моды!

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова       

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