Вдохновляемся - Яркие стритстайл-образы модников во Флоренции - ФОТО

Все, кто внимательно следит за актуальными тенденциями и хочет оставаться в тренде, собрались в одном из самых красивых городов Италии - на 96-ой выставке мужской моды Pitti Uomo во Флоренции, чтобы узнать, что дизайнеры советуют носить в следующем сезоне.

Образы героев стритстайла достойны отдельного внимания. Льняные рубашки и брюки, куртки в стиле милитари, рубашки с броскими принтами, уютные поло и строгие костюмы - фэшн-приемы, к которым прибегают самые стильные мужчины, стоит взять на заметку и девушкам, чтобы непременно попробовать воплотить их в жизнь этим летом. Ведь нарочитая маскулинность и легкая небрежность - это именно то, за что сейчас особенно ратуют фэшионисты (и мы видим это также по редким женским кадрам из общей подборки снимков с Pitti Uomo).

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook