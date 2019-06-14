14 июня 2019

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Вдохновляемся - Яркие стритстайл-образы модников во Флоренции - ФОТО
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14 июня 2019 12:13

Вдохновляемся - Яркие стритстайл-образы модников во Флоренции - ФОТО

Все, кто внимательно следит за актуальными тенденциями и хочет оставаться в тренде, собрались в одном из самых красивых городов Италии - на 96-ой выставке мужской моды Pitti Uomo во Флоренции, чтобы узнать, что дизайнеры советуют носить в следующем сезоне.

Образы героев стритстайла достойны отдельного внимания. Льняные рубашки и брюки, куртки в стиле милитари, рубашки с броскими принтами, уютные поло и строгие костюмы - фэшн-приемы, к которым прибегают самые стильные мужчины, стоит взять на заметку и девушкам, чтобы непременно попробовать воплотить их в жизнь этим летом. Ведь нарочитая маскулинность и легкая небрежность - это именно то, за что сейчас особенно ратуют фэшионисты (и мы видим это также по редким женским кадрам из общей подборки снимков с Pitti Uomo).

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Н. Гасымова       

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