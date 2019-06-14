Какие шорты носить этим летом? - ФОТО

Не важно, где вы будете находиться летом, на Бали или в душном офисе столицы, ведь в любом из этих мест вам нужны они - шорты. В новом сезоне дизайнеры увеличили их длину, но не уменьшили градус сексуальности, поэтому короче - не значит лучше.

Представляем 5 главных трендов, на которые стоит ориентироваться этим летом.

Боксерские

Джинсовые

Бермуды

Вместо брюк

Тай-дай

Н. Гасымова

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