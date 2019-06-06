Всегда в моде - 5 базовых летних вещей

Есть вещи, которые никогда не выходят из моды. Представляем 5 вещей гардероба, которые сделают ваше лето более комфортным.

Белая сорочка

Эта вещь - особенно свободного "мужского" кроя - всегда будет смотреться актуально. А уж вариантов стилизации с ней просто не сосчитать. Белую рубашку можно носить с классическими костюмами, более игривыми кюлотами, джинсами, бермудами и юбками на запах. Ее непременно нужно брать с собой в отпуск: она заменит целый арсенал вещей, защитит от зноя и солнечных лучей и выгодно оттенит ваш загар.

Льняные брюки

Этим летом мы переживаем бум на вещи изо льна, но стоит признать, что эта легкая и натуральная ткань никогда окончательно не выходит из моды. Она "дышит", легкие и небрежные изломы ей только к лицу, а благородная палитра позволяет легко миксовать льняную одежду с другими элементами вашего гардероба.

Плетеная сумка

Отдых на морском побережье, белоснежные хлопковые сарафаны, зной и загорелая кожа прочно ассоциируются у нас с плетеными сумками из соломки, рафии или вязаных нитей. А все потому, что подобные романтичные аксессуары сами по себе настраивают на волну отдыха, релакса и приключений.

Хлопковый сарафан

Пережить летнюю жару отлично помогают вещи из натуральных тканей, и лучше всего с этим справляется одежда из хлопка. К примеру, можно приобрести всего один хлопковый сарафан, и можно быстро обзавестись загаром даже в мегаполисе, подставляя руки и плечи жаркому солнцу.

Кожаные шлепанцы

Летом вам точно захочется носить открытую обувь на плоском ходу, чтобы комфортно передвигаться между работой и домом и не "умирать" от жары. Палочкой-выручалочкой станут универсальные шлепанцы из мягкой кожи. Чтобы не прогадать с цветом, их лучше выбирать в базовых оттенках: белом, сером, серебристом, коричневом или черном.

Н. Гасымова

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