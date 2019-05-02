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Какие солнцезащитные очки носить этим летом? - ФОТО

2 мая 2019 12:09

Какие солнцезащитные очки носить этим летом? - ФОТО

Майское солнце слепит глаза и многие уже вооружились солцезащитными очками. Для тех, кто все еще не приобрел модную оправу, предлагаем ознакомиться с трендами этого года, чтобы сделать верный выбор.

Вне времени остаются элегантные авиаторы с градиентным стеклом, изящной золотистой или серебристой оправой, эпатажные прямоугольные модели oversize, как у именитого бренда Gucci, а также классические модели "кошачий глаз", которые так любили великая Коко Шанель, очаровательная Одри Хепберн, неповторимая Мерилин Монро.

Среди трендов солнцезащитных очков 2019 значатся:

  • Антонимы цветов

Черные линзы - белая оправа; желтая оправа-зеленые линзы. В моде игра цветов и чем контрастнее вы выберете, тем стильнее это будет смотреться.

  • Стразы

Если ваши вкусовые рецепторы нормально реагируют на стразы, то это ваш вариант. Так как цветные и стандартные камушки, украшающие оправу со стеклышками, снова в тренде.

  • Очки с заниженными дужками

Нижняя линия оправы касается щеки. Такие очки выглядят массивными, подойдут не многим типам лица. Но если у вас овальная форма, ромб (сердце) или треугольник - есть все шансы, что вы будете в тренде, надев очки с заниженными дужками.

Н. Гасымова

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