Сестра Карди Би в наряде от азербайджанского дизайнера - ФОТО

Младшая сестра популярной рэп-исполнительницы Карди Би, звезда телевидения и Instagram Каролина Хеннесси выбрала наряд от азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила.

Как сообщает Lady.Day.Az, фотография Каролины в наряде Afffair появилась на странице бренда в Instagram.

Напомним, что Руфат Исмаил стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская Недели моды. Коллекция Р.Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии - в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года.

Он также стал первым дизайнером, принявшим участие в нью-йоркской Неделе моды. После этого голливудские звезды стали чаще появляться в нарядах бренда Afffair.

Ранее в нарядах бренда Afffair были замечены суперзвезды Бейонсе, Джей Ло и Аврил Лавин, а некоторые из популярных певиц даже выбирали наряды Afffair для красных дорожек.

Н. Гасымова

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