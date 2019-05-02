2 мая 2019

отправить статью
Джуд Лоу женился на психологе <span class="color_red">- ФОТО</span>

Отношения

11:31

  • 71
Джуд Лоу женился на психологе - ФОТО
Сестра Карди Би в наряде от азербайджанского дизайнера <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11:12

  • 299
Сестра Карди Би в наряде от азербайджанского дизайнера - ФОТО
Модель в хиджабе и закрытом купальнике впервые снялась для Sports Illustrated <span class="color_red">- ФОТО</span>

Карьера

1 мая 11:07

  • 981
Модель в хиджабе и закрытом купальнике впервые снялась для Sports Illustrated - ФОТО

2 мая 2019 11:12

Сестра Карди Би в наряде от азербайджанского дизайнера - ФОТО

Младшая сестра популярной рэп-исполнительницы Карди Би, звезда телевидения и Instagram Каролина Хеннесси выбрала наряд от азербайджанского дизайнера Руфата Исмаила.

Как сообщает Lady.Day.Az, фотография Каролины в наряде Afffair появилась на странице бренда в Instagram.

Напомним, что Руфат Исмаил стал первым и единственным на сегодняшний день азербайджанским и турецким дизайнером, чьи коллекции были показаны на таких весомых в мире моды мероприятиях, как итальянская, дубайская, турецкая, иранская, бейрутская Недели моды. Коллекция Р.Исмаила была также представлена в Мекке мировой fashion-индустрии - в Pitti Uomo, а канал Fashion TV назвал его лучшим европейским дизайнером 2018 года.

Он также стал первым дизайнером, принявшим участие в нью-йоркской Неделе моды. После этого голливудские звезды стали чаще появляться в нарядах бренда Afffair.

Ранее в нарядах бренда Afffair были замечены суперзвезды БейонсеДжей Ло и Аврил Лавин, а некоторые из популярных певиц даже выбирали наряды Afffair для красных дорожек.  

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 302

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

28 апреля 17:20

  • 3 019
ТОП-5 самых привлекательных пилотов Формулы-1 в Баку - ФОТО

Мода

17 апреля 11:15

  • 992
Как визуально удлинить ноги? - 5 модных приемов - ФОТО

Мода

15 апреля 12:45

  • 1 126
Как в Oscar de la Renta: Тунзаля Агаева в наряде от азербайджанского дизайнера - ФОТО