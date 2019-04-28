ТОП-5 самых привлекательных пилотов Формулы-1 в Баку - ФОТО

Lady.Day.Az провела опрос среди женщин-журналистов, освещающих Гран-при Формулы 1 в Азербайджане, и, на основе результатов, представляет ТОП-5 красавцев-пилотов Формулы 1, которые в данный момент борются за завание лучшего.

Льюис Хэмилтон

Британский автогонщик, пилот команды Mercedes, пятикратный чемпион мира 2008, 2014, 2015, 2017 и 2018 годов считается одним из лучших гонщиков за всю историю Формулы-1.

В своём первом сезоне в Формуле-1, Хэмилтон установил множество рекордов, он стал вице-чемпионом своего дебютного сезона 2007, в котором проиграл всего одно очко чемпиону Кими Райкконену, зато на следующий год он стал чемпионом. Обладатель Премии имени Лоренцо Бандини и Памятного трофея Майка Хоторна. В 2014 году был признан спортсменом года по версии BBC. На данный момент является единственным гонщиком в истории Формулы-1, кому удавалось одерживать победы во всех проведённых сезонах подряд, начиная с дебютного.

34-летний гонщик, некогда покоривший сердце Николь Шерзингер, имеет армию фанаток. В İnstagram у него более 10 миллионов фолловеров.

Гонщик не стесняется позировать перед камерами, демонстрируя атлетическое строение и многочисленные татуировки, занимается благотворительностью, помогая детям с различными заболеваниями. В 2007 году Льюис Хэмилтон написал и издал собственную автобиографию, также участвовал в съемках видео и документального фильма, посвященного чемпионату "Формула-1", и озвучил персонажа мультфильма "Тачки".

Антонио Джовинацци

25-летний итальянец Антонио Джовинацци может также похвастаться армией поклонниц. В Instagram число его фанатов достигает 170 тысяч.

На Гран-при Австралии 2017 года дебютировал в Формуле-1 в составе команды Sauber, заменив в её составе Паскаля Верляйна. В 2018 установил рекорд прохождения круга на трассе Хунгароринг во время тестов на Ferrari SF71H. На следующий день его время было улучшено участником молодежной программы Mercedes Джорджем Расселом на болиде Mercedes W09 EQ Power+. В сентябре 2018 года было объявлено, что в сезоне-2019 Джовинацци станет напарником Кими Райкконена в команде "Формулы-1" Sauber Alfa Romeo.

Будучи пилотом Формулы 2 в 2016 году Джовинацци победил в обеих гонках в Баку, став первым гонщиком, кто сделал "дубль" со времен Давиде Вальсекки.

Пьер Гасли

23-летний французский гонщик Гасли является пилотом "Ред Булл" и в данный момент прорезает бакинский ветер в борьбе за кубок. Поклонников в Instagram у него более 426 тысяч.

В конце сентября 2015 года команда Формулы-1 "Ред Булл" объявила о том, что Гасли станет резервным пилотом команды до конца сезона. В январе 2016 Пьер был назначен запасным пилотом "Ред Булла" на весь сезон 2016 года. 26 сентября 2017 года было объявлено, что Гасли заменит Даниила Квята в составе команды "Торо Россо" на этапах Формулы-1 в Малайзии и Японии. В сезоне 2018 стал боевым пилотом "Скудерии". Набрал первые очки на Гран-при Бахрейна, заняв четвёртое место в гонке. Также набрал очки в Монако за седьмое место.

Шарль Леклер

Монегасский пилот Формулы 1 в свои 21 год уже обзавелся славой одного из самых привлекательных гонщиков. А в Instagram у него более миллиона поклонников.

29 апреля 2018 года в Гран-при Азербайджана набрал первые в карьере очки за финиш на 6 месте. В дальнейшем финишировал в очковой зоне в гран-при Испании, гран-при Канады, гран-при Франции, гран-при Австрии. Закончил чемпионат на 13 месте, набрав 39 очков в личном зачёте. 11 сентября 2018 года Скудерия Феррари объявила о том, что Шарль Леклер станет её пилотом в сезоне 2019 года.

Нико Хюлькенберг

31-летний немецкий автогонщик также может похвастаться армией фанатов. В İnstagram у него более 580 тысяч.

Свой путь в большом автоспорте Нико начинал вместе с Вилли Вебером - человеком, долгое время являвшимся менеджером Михаэля Шумахера. Уже на ранних этапах его карьеры Вилли называл своего подопечного "невероятным талантом", находя в его гонщицких задатках немало общего с другим своим бывшим подопечным. Вебер же придумал Хюлькенбергу прозвище "Халк", обыграв тем самым его фамилию и присущую уроженцу Эммериха скорость при управлении различными гоночными автомобилями. Развивая карьеру Нико, Вилли выкупил накануне дебютного сезона A1 Grand Prix лицензию немецкой сборной и организовал на её основе команду под Хюлькенберга.

Сегодня Нико выступает за команду Renault.

Н. Гасымова