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Как сделать красивые селфи и раскладку для Instagram? - 10 советов - ФОТО

18 апреля 2019 11:09

Заколки - Главный тренд сезона на азербайджанских блогерах - ФОТО

Одним из главных трендов этого сезона - и он нам очень по душе! - стали акцентные заколки. Имейте в виду, принцип "хорошего понемногу" с ними не работает. Смело украшайте ваши локоны несколькими аксессуарами, пусть даже они будут разными по стилю - нарочитая избыточность и ирония в стиле актуальны, как никогда. Весной одинаково в почете романтичные полоски, усыпанные жемчугом, пластмассовые крабы, черепаховые гребни, лаконичные зажимы... Вам остается только выбрать заколку себе по душе. А как их носят азербайджанские блогеры, смотрите в нашей подборке:

@randomchoicez

@randomchoicez

@semaabiyeva

@semaabiyeva

@nazrin.ag

@nazrin.ag

Н. Гасымова       

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