Как в Oscar de la Renta: Тунзаля Агаева в наряде от азербайджанского дизайнера - ФОТО

Заслуженная артистка Азербайджана, популярная певица Тунзаля Агаева всегда поражает элегантными, женственными нарядами. Стильная певица знает, как подчеркнуть свои достоинства и сделать образ ярким. Помогают ей в этом наряды не только именитых мировых брендов, но и местные дизайнеры.

Так, например, последние месяцы Тунзаля часто появляется в нарядах от известного азербайджанского дизайнера, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой.

А на днях певица появилась в прекрасном плетье, принт которого схож с нарядом от Oscar de la Renta.

В наряде с подобным принтом в виде птиц от Oscar de la Renta Меган Маркл появлялась на премии Австралийского географического общества в Сиднее в конце октября 2018 года.

Н. Гасымова

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