Алессандра Амбросио запустила собственный бренд купальников - ФОТО

Модель Алессандра Амбросио последовала примеру многих своих коллег - и запустила собственный бренд купальников. В разработке коллекции ей помогли ее сестра Алин и подруга Жизель Кориа, с которой модель и появилась в рекламной кампании бренда.

Как сообщает Lady.Day.Az, название бренда GAL Floripa - это отсылка к городу Флорианополис в Бразилии, любимому месту отдыха подруг. Впрочем, купальники из первой коллекции отлично будут выглядеть на любом пляже мира.

Н. Гасымова

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