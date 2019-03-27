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27 марта 2019 10:55

Алессандра Амбросио запустила собственный бренд купальников - ФОТО

Модель Алессандра Амбросио последовала примеру многих своих коллег - и запустила собственный бренд купальников. В разработке коллекции ей помогли ее сестра Алин и подруга Жизель Кориа, с которой модель и появилась в рекламной кампании бренда.

  

  

Как сообщает Lady.Day.Az, название бренда GAL Floripa - это отсылка к городу Флорианополис в Бразилии, любимому месту отдыха подруг. Впрочем, купальники из первой коллекции отлично будут выглядеть на любом пляже мира.

Н. Гасымова       

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