Как носить джинсы этой весной? - 10 модных способов - ФОТО

Джинсы заняли прочное место в гардеробе каждой модницы. Этот предмет можно носить в разном сочетании, но какие именно будут в моде этой весной, смотрите в нашей подборке.

Заправленными в сапоги

Самый практичный вариант для прохладных дней. Но вместо полюбившихся скинни делайте ставку на более свободный крой. Такие модели брюк смотрятся в новом сезоне намного актуальнее.

С блейзером oversize

Блейзер или жакет на пару размеров больше (словно с мужского плеча) - главный герой последних street style отчетов. Особенно свежо он смотрится со светлыми джинсами с бахромой. Но с расклешенными "варенками" или универсальными mom jeans ничуть не хуже!

С кардиганом с геометричным принтом

Лучшая альтернатива классическому бежевому тренчу. Не менее тепло, но не так предсказуемо. Не стоит ограничивать себя в цвете. В тренде - как пастель, так и самые яркие оттенки (неон все так же актуален).

C заправленной рубашкой

Классика, которая выглядит на миллион. Выбирая рубашку, делайте ставку на ассиметричный крой, рукава-фонарики или модели на запах. Чтобы уйти от привычных комбинаций, небрежно заправьте ее в джинсы с высокой посадкой.

Мюли+носки

Смело, но очень стильно. К такому комбо отлично подойдут джинсы темных оттенков с необработанным краем. Идея на каждый день, которую легко повторить.

Total look

Деним с головы до ног? Нет, не перебор. Показ Dior - лучшее тому подтверждение. Но любимую джинсовую куртку этой весной лучше заменить тренчем длины миди. Добавьте фигурный каблук и футуристические очки - немного свежего взгляда на старую добрую классику не помешает.

С кроп-топом и яркими кроссовками

Если вы порядком устали от ugly shoes, присмотритесь к более лаконичным моделям. Пусть солирующим в вашем образе будет именно цвет.

С футболкой

Классика, которая не требует дополнительных объяснений. Удобно, практично и всегда стильно.

С белой обувью

Белый низ способный сделать праздничным даже самый скучный наряд. Джинсы-бананы в сочетании с заправленным топом, жакетом и белыми сапогами-гармошкой - образ, который однозначно стоит взять на вооружение!

С твидовым джемпером

Если вы уже собрались отправить твидовые вещи на антресоли, советуем пока не торопиться. Теплый фактурный джемпер в сочетании с голубыми джинсами прямого кроя - лучший ответ капризным бакинским вечерам.

Н. Гасымова

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