7 оттенков, которые лучше не носить этой весной - ФОТО

Платформа MakerSights определила наименее популярные оттенки. Это совсем не значит, что респонденты выражали неприязнь к конкретной позиции в палитре, просто голосовали за тот или иной цвет Pantone, отметившийся на мировых подиумах, меньше всего.

Итак, в числе самых невостребованных оттенков весны 2019 по мнению MakerSights - "Нежная сирень" (Sweet lilac), "Соевый" (Soybean), "Тоффи" (Toffy), "Стебель перца" (Peper stem), "Осина золотистая" (Aspen Gold), "Манго мохито" (Mango Mojito) и "Куркума" (Turmeric). Последняя, к слову, будет очень модной будущей осенью, поэтому открещиваться от этого тона оранжевого не стоит.

С другой стороны, оценивая результаты, можно точно определить, какой оттенок добавит вам индивидуальности. При условии, что он вам идет.

Н. Гасымова

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