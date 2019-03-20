6 пар обуви, которые должны быть в гардеробе этой весной - ФОТО

Бежевые лодочки на высоком каблуке - универсальная модель, которая подойдет и к повседневному наряду, и к вечернему платью. Важно, чтобы нюдовый оттенок туфель был близок к вашему природному цвету кожи. Тогда лодочки будут смотреться максимально эффектно.

Высокий тонкий каблук не самое лучшее решение для случаев, когда вам приходится много времени проводить на ногах. У вас обязательно должны быть классические черные туфли на устойчивом широком каблуке. Умеренная высота каблука и удобная колодка - вот признаки пары, которая станет одной из ваших самых любимых.

Грубые ботинки на шнуровке и толстой подошве - такие отлично сочетаются и с легкими платьями, и с джинсовой курткой, и с одеждой в спортивном стиле. Такая пара не раз выручит вас в дождливый весенний день.

Яркие кроссовки - один из самых удобных трендов. Сегодня их надевают и с джинсами, и с классическим костюмом. Выбирайте пару, которая станет броским акцентом к любому образу.

Босоножки на платформе снова в тренде и, похоже, будут с нами не одно лето. Выбирайте пару на устойчивом каблуке. А базовый оттенок поможет вам составлять с этой обувью разнообразные комплекты.

Светлые кеды - универсальная обувь, которая, кажется, никогда и не выходила из моды. Лучший вариант для долгих пеших прогулок, романтического свидания на природе и миллиона других ситуаций в вашей жизни.

Н. Гасымова

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