Какие сумки мы будем носить через полгода? - ФОТО

Подведя итоги Недель моды осень-зима 2019, рассказываем, какие сумки мы будем носить через полгода:

Двойные сумки

Правило сезона: вашей сумке тоже нужна сумка! У аксессуаров из новых коллекций Off-White, Max Mara, Fendi, Miu Miu и Givenchy есть двойники размером чуть поменьше. Такая тенденция еще и практична: если у нас что-то не поместится в любимую сумку, мы просто возьмем вторую.

Мягкие и пушистые

Меховые сумки - не новость для осенне-зимних коллекций, но в этом году они точно стали интереснее в плане цвета. У Off-White - насыщенно-зеленые и красные модели, у Max Mara - оттенка латте в тон кашемирового пальто, у Prada - со "вставшим дыбом" ярко-желтым мехом.

Очень маленькие сумки

Настолько маленькие, что совершенно непрактичные. В сети появляются десятки смешных вариантов, что можно носить в таких сумках-малышках - например, ключ от сердца или секрет.

Стеганые сумки

Стеганым в новом сезоне будет все: куртки, пальто, юбки и обувь. Чтобы избежать ассоциаций со стеганым покрывалом, остерегайтесь стеганых тотал-луков и ограничьте себя одной вещью в образе. Идеальный вариант - сумка, как из коллекции Off-White или Bottega Veneta.

Уменьшенные версии дорожных сумок

Вытянутые модели прямоугольной формы, как Nina Ricci и Jil Sander, напоминают саквояжи, а вариант Miu Miu неизбежно ассоциируется с классической дорожной сумкой из кожи. Впрочем, версии дорожных сумок на подиуме уменьшились в несколько раз, поэтому для города они подойдут больше, чем для далеких путешествий.

Н. Гасымова

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