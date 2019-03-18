18 марта 2019

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Made in Azerbaijan - 5 стильных образов Тунзали Агаевой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:35

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Made in Azerbaijan - 5 стильных образов Тунзали Агаевой - ФОТО
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18 марта 2019 10:35

Made in Azerbaijan - 5 стильных образов Тунзали Агаевой - ФОТО

Заслуженная артистка Азербайджана, популярная певица Тунзаля Агаева всегда поражает элегантными, женственными нарядами. Стильная певица знает, как подчеркнуть свои достоинства и сделать образ ярким. Помогают ей в этом наряды не только именитых мировых брендов, но и местные дизайнеры.

Так, например, последние месяцы Тунзаля часто появляется в нарядах от известного азербайджанского дизайнера, доктора философии по искусствоведению Гюльнары Халиловой.

Lady.Day.Az представляет 5 стильных образов от дизайнера, в которых звезда появлялась в последний месяц:

Н. Гасымова       

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