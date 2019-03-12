Эволюция стиля популярной певицы Дамлы - 10 образов

Популярная певица Дамла является любимицей миллионов. Но у нее также есть хейтеры, которые больше чем вокальные данные критикуют ее внешний вид.

Признаем, что Дамлу и, правда, сложно назвать "иконой стиля". Вычурные наряды, неумение сочетать цвета и текстуры были врагами звезды. Но за последние полгода певица демонстрирует эволюцию своего стиля. Обладательница фигуры "песочные часы" умело подчеркивает талию широкими ремнями и отдает предпочтение лаконичным фасонам. Однотонные платья, классические лодочки, микс трендов сезона - теперь это главные характеристики гардероба Дамлы.

Lady.Day.Az собрал 10 стильных образов, в которых певица блистала в последние месяцы:

Н. Гасымова

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