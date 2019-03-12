12 марта 2019

отправить статью
Эволюция стиля популярной певицы Дамлы <span class="color_red">- 10 образов</span>

Мода

09:05

  • 231
Эволюция стиля популярной певицы Дамлы - 10 образов
Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт приготовления пахлавы <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

11 марта 19:00

  • 1 128
Готовимся к Новрузу - Пошаговый рецепт приготовления пахлавы - ФОТО
В Баку солнечно – В чём фэшн-блогеры встречают весну <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

11 марта 11:35

  • 601
В Баку солнечно – В чём фэшн-блогеры встречают весну - ФОТО

12 марта 2019 09:05

Эволюция стиля популярной певицы Дамлы - 10 образов

Популярная певица Дамла является любимицей миллионов. Но у нее также есть хейтеры, которые больше чем вокальные данные критикуют ее внешний вид.

Признаем, что Дамлу и, правда, сложно назвать "иконой стиля". Вычурные наряды, неумение сочетать цвета и текстуры были врагами звезды. Но за последние полгода певица демонстрирует эволюцию своего стиля. Обладательница фигуры "песочные часы" умело подчеркивает талию широкими ремнями и отдает предпочтение лаконичным фасонам. Однотонные платья, классические лодочки, микс трендов сезона - теперь это главные характеристики гардероба Дамлы.

Lady.Day.Az собрал 10 стильных образов, в которых певица блистала в последние месяцы:  

  

  

  

  

Н. Гасымова       

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 235

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

11 марта 11:35

  • 601
В Баку солнечно – В чём фэшн-блогеры встречают весну - ФОТО

Мода

8 марта 12:00

  • 565
Юбка плиссе - Тренд сезона - ФОТО

Мода

6 марта 12:25

  • 627
Каким был последний показ Карла Лагерфельда? - ФОТО