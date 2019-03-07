7 марта 2019

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6 главных makeup-трендов весенне-летнего сезона <span class="color_red">- ФОТО</span>

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7 марта 2019 09:00

6 главных makeup-трендов весенне-летнего сезона - ФОТО

Буйство красок на веках или тотальный makeup-минимализм, эксперименты с бровями или цветом волос. Весно и летом в тренде яркость и нестандартность.

Lady.Day.Az представляет главные beauty-тренды сезона весна - лето 2019:

WINGS MAKEUP

Макияж а-ля крылья экзотических птиц, яркие и металлические оттенки, широкие стрелки.

  

ГРАФИКА

Креативная подводка, лайнер на слизистой, четкие линии.

  

АКВАРЕЛЬ

Микс пастельных красок, штрихи и живописная растушевка.

  

БРОВИ

Широкие, как у Фриды Кало, тонкие, как ниточка, и даже цветные.

  

РЕЙВ

Неоновые тени, цветные волосы, настроение 1990-х.

  

  

ШКОЛЬНИЦА

Чистое лицо, гладкая кожа, ухоженные волосы.

  

Н. Гасымова       

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