6 главных makeup-трендов весенне-летнего сезона - ФОТО

Буйство красок на веках или тотальный makeup-минимализм, эксперименты с бровями или цветом волос. Весно и летом в тренде яркость и нестандартность.
Lady.Day.Az представляет главные beauty-тренды сезона весна - лето 2019:
WINGS MAKEUP
Макияж а-ля крылья экзотических птиц, яркие и металлические оттенки, широкие стрелки.
ГРАФИКА
Креативная подводка, лайнер на слизистой, четкие линии.
АКВАРЕЛЬ
Микс пастельных красок, штрихи и живописная растушевка.
БРОВИ
Широкие, как у Фриды Кало, тонкие, как ниточка, и даже цветные.
РЕЙВ
Неоновые тени, цветные волосы, настроение 1990-х.
ШКОЛЬНИЦА
Чистое лицо, гладкая кожа, ухоженные волосы.
Н. Гасымова
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