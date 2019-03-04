10 чувственных платьев Elie Saab - ФОТО

"Коллекция Elie Saab осень-зима 2019/2020 наполнена небольшим количеством романтики и огромной любовью", - такими интригующими словами приветствовали гостей шоу.

Как сообщает Lady.Day.Az, коллекция была наполнена тематикой безграничной любви, которая проявлялась в оригинальном принте "в сердце" в глубоких синих и зеленых тонах, в плавных разрезах на юбках, в оборках, подчеркивающих декольте, в прозрачных тканях, расшитых золотой нитью, в двойных ремнях, которые создают более чувственный силуэт.

Плиссированные платья на одно плечо, "как у греческих богинь", монохромные драпированные платья, каскады атласа королевского синего оттенка - толику тепла и кокетство все же зимним образам добавляют шубы и юбки, украшенные перьями. "Этот роман мы посвящаем каждой женщине, которая когда-либо влюблялась".

Н. Гасымова

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и Facebook