Вечеринка на дефиле - Tommy Hilfiger представил новую коллекцию - ФОТО

Tommy Hilfiger представил в парижском Comédie & Studio des Champs-Elysées новую коллекцию, созданную вместе с певицей и актрисой Зендаей. Звезда вдохновилась ярким стилем 70-х и показала гостям шоу элегантные джинсовые костюмы с брюками клеш, сексуальные тельняшки, укороченные топы и блестящие платья.

Как сообщает Lady.Day.Az, главными героями коллекции стали вещи из денима. Белые джинсовые кюлоты сочетались с кожаными плащами, а темно-синие костюмы и сарафаны - с яркими футболками и трикотажными тельняшками.

Кастинг на показе Tommy Hilfiger был просто потрясающим. На подиум вышли Пэт Кливленд, Винни Харлоу, Вероника Уэбб, Джордан Данн, Грейс Джонс и другие звезды. Под энергичную музыку актрисы и супермодели не просто ходили, а по-настоящему танцевали, заставляя публику аплодировать, как на настоящем рок-концерте.

Н. Гасымова

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