4 марта 2019

отправить статью
Вечеринка на дефиле - Tommy Hilfiger представил новую коллекцию <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:35

  • 93
Вечеринка на дефиле - Tommy Hilfiger представил новую коллекцию - ФОТО
Почему любовь пробуждается весной?

Отношения

2 марта 10:56

  • 460
Почему любовь пробуждается весной?
Вкусный и быстрый рецепт голубцов от Или Мамедовой <span class="color_red">- ФОТО</span>

Гурмания

2 марта 09:04

  • 849
Вкусный и быстрый рецепт голубцов от Или Мамедовой - ФОТО

4 марта 2019 10:35

Вечеринка на дефиле - Tommy Hilfiger представил новую коллекцию - ФОТО

Tommy Hilfiger представил в парижском Comédie & Studio des Champs-Elysées новую коллекцию, созданную вместе с певицей и актрисой Зендаей. Звезда вдохновилась ярким стилем 70-х и показала гостям шоу элегантные джинсовые костюмы с брюками клеш, сексуальные тельняшки, укороченные топы и блестящие платья.

  

  

  

  

Как сообщает Lady.Day.Az, главными героями коллекции стали вещи из денима. Белые джинсовые кюлоты сочетались с кожаными плащами, а темно-синие костюмы и сарафаны - с яркими футболками и трикотажными тельняшками.

  

  

  

Кастинг на показе Tommy Hilfiger был просто потрясающим. На подиум вышли Пэт Кливленд, Винни Харлоу, Вероника Уэбб, Джордан Данн, Грейс Джонс и другие звезды. Под энергичную музыку актрисы и супермодели не просто ходили, а по-настоящему танцевали, заставляя публику аплодировать, как на настоящем рок-концерте.

Н. Гасымова       

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 94

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

1 марта 10:45

  • 408
Невероятный показ коллекции Paco Rabanne - ФОТО

Мода

28 февраля 17:10

  • 680
Какие тренчи нужно носить этой весной? - ФОТО

Мода

27 февраля 14:15

  • 537
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни - ФОТО