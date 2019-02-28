Какие тренчи нужно носить этой весной? - ФОТО

Сезон тренчкота в Баку официально объявлен открытым. Об этом говорят не только люди на улицах, но и модные блогеры в Instagram.

@caspianvogue @parvanastrendbook

Заявлять тренчкот в качестве тренда сезона, по правде говоря, кажется чересчур очевидным. Тренч - это "дано" каждого гардероба, которое дизайнеры по-новому склоняют как минимум раз в год. Подтверждая, что новое - это хорошо забытое старое (а воспоминания о 2000-х еще живее всех живых), в этом сезоне дизайнеры опираются на образы минимум 20-летней давности.

Брижит Бардо, 1963 Рекламная кампания Burberry, 1998

Ричард Гир и Лорен Хаттон в фильме "Американский жиголо", 1980.

Современный тренч - это oversize. Это Лорен Хаттон в образе Мишель из "Американского жиголо", которая сбегает от стабильности, богатства и мужа-сенатора, укутавшись в объемный тренч и подчеркивая собственную уязвимость и хрупкость. В этом случае oversize заново наделяет тренч романтичной функцией "каменной стены" - будто в него в зябкий вечер заботливо закутал возлюбленный.

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Н. Гасымова

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