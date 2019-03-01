Невероятный показ коллекции Paco Rabanne - ФОТО

Завораживающий коктейль из эпох - именно так можно описать новую коллекцию Paco Rabanne, отсылающую к стилям старого Голливуда и Парижа 50-х. Креативный директор бренда Жюльен Доссена признался, что хочет создавать действительно качественную одежду, подчеркивающую женственность, а не обычные парки и толстовки.

Как сообщает Lady.Day.Az, будущей осенью не стесняйтесь вызывать восхищение у прохожих. Для этого идеально подойдут фиолетовые брюки, покрытые пайетками или бархатное платье с широкими плечами и оборками. Но фаворитом коллекции Paco Rabanne, который действительно заставит окружающих вскрикнуть "вау" - кольчуга из кристаллов.

Отметим, что стиль диско, который вдохновил Жюльена, выразился в многочисленных пайетках, блестящей "чешуе" и блестках, покрывающих маленькие сумочки на длинной цепочке в виде пирамид и черные колготки.

Н. Гасымова

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