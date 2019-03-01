1 марта 2019

отправить статью
Невероятный показ коллекции Paco Rabanne <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

10:45

  • 102
Невероятный показ коллекции Paco Rabanne - ФОТО
Любить или не любить Оксимирона? Вот в чем вопрос <span class="color_red">- Плейлист Lady.Day.Az</span>

Гости

28 февраля 21:47

  • 419
Любить или не любить Оксимирона? Вот в чем вопрос - Плейлист Lady.Day.Az
Какие тренчи нужно носить этой весной? <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

28 февраля 17:10

  • 485
Какие тренчи нужно носить этой весной? - ФОТО

1 марта 2019 10:45

Невероятный показ коллекции Paco Rabanne - ФОТО

Завораживающий коктейль из эпох - именно так можно описать новую коллекцию Paco Rabanne, отсылающую к стилям старого Голливуда и Парижа 50-х. Креативный директор бренда Жюльен Доссена признался, что хочет создавать действительно качественную одежду, подчеркивающую женственность, а не обычные парки и толстовки.

  

  

Как сообщает Lady.Day.Az, будущей осенью не стесняйтесь вызывать восхищение у прохожих. Для этого идеально подойдут фиолетовые брюки, покрытые пайетками или бархатное платье с широкими плечами и оборками. Но фаворитом коллекции Paco Rabanne, который действительно заставит окружающих вскрикнуть "вау" - кольчуга из кристаллов.

  

Отметим, что стиль диско, который вдохновил Жюльена, выразился в многочисленных пайетках, блестящей "чешуе" и блестках, покрывающих маленькие сумочки на длинной цепочке в виде пирамид и черные колготки.

Н. Гасымова       

Чтобы быть в курсе новостей и следить за интересными материалами, подпишись на страницы Lady.Day.Az в İnstagram и  Facebook   


Просмотров: 103

loading...

ПОХОЖИЕ СТАТЬИ

Мода

28 февраля 17:10

  • 486
Какие тренчи нужно носить этой весной? - ФОТО

Мода

27 февраля 14:15

  • 453
Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни - ФОТО

Мода

25 февраля 12:50

  • 1 236
Лучшие бьюти-образы гостей церемонии «Оскар» - ФОТО