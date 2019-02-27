Показ Saint Laurent у подножия Эйфелевой башни - ФОТО

В осенней коллекции Saint Laurent нет никакого полета фантазии, а есть в общем-то весь традиционный набор Ваккарелло: бесконечные ноги, обтянутые черными полупрозрачными колготками, полностью прозрачные блузы, очень короткие платья, секс, гламур, слегка рок-н-ролл. Плюс - а вот и особенность исключительно нового сезона, - особое внимание к брючным костюмам. Это, конечно, отсылка к наследию самого Сен-Лорана, главным изобретением которого был знаменитый le smoking - Энтони Ваккарелло взялся за него всерьез.

Основным акцентом во всех его брючных экспериментах стали мощные плечи: к плечистым пальто и жакетам за сезоны массового увлечения стилем 80-х мы привыкли, но даже на таком богатом фоне вещи Saint Laurent выделяются. Что такое вшили дизайнеры на место подплечников, доподлинно неизвестно, поэтому точно сказать, что именно делает все эти плащи и куртки такими безоговорочно и неоспоримо cool, мы не можем. Но факт остается фактом: Ваккарелло нашел тот самый cool-фактор, отыскать который мечтает каждый дизайнер.

Н. Гасымова

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