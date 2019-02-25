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25 февраля 2019 12:50

Лучшие бьюти-образы гостей церемонии «Оскар» - ФОТО

Каждый год красная дорожка церемонии "Оскар" чем-то удивляет: то сногсшибательными нарядами, то невероятными укладками в сочетании с красной помадой. В 2019 году образы звезд удивили своей сдержанностью в макияже и укладках. Традиционная красная помада оказалась на губах лишь у Шарлиз Терон. А нарочитые голливудские локоны и вовсе "канули в Лету".

Эмилия Кларк дебютировала на красной дорожке церемонии Оскар с новым цветом волос - актриса предстала перед публикой брюнеткой. То ли они сговорились с Шарлиз Терон, то ли со всеми стилистами по волосам в Голливуде, но стрижка карэ и темные оттенки волос - однозначно тренд этого года. Его поддержали также Румер Уиллис и Ирина Шейк. Подчеркнутые брови, легкий румянец и максимально натуральные оттенки губ выбрали почти все гостьи дорожки, лишь только Шарлиз Терон блеснула красно-оранжевой помадой, которая так удачно подчеркнула ее новый цвет волос.

Остальные бьюти-образы - это классика, на все времена: коричневые полупрозрачные смоки-айз, розовый или бежевый оттенок для губ, иногда немного бронзера или румян - на щеки. Этого достаточно, чтобы показать, что красота у вас - от природы. Так решили Эми Адамс, Эшли Грэхэм, Сара Полсон, Кейси Масгрейвс, Дженнифер Лопес и даже Люси Бойнтон.

Самыми яркими образами можно считать розовую помаду Хеллен Миррен, соблазнительные стрелки на глазах Констанс Ву и плетение из косичек Аманды Сетнберг, уложенные будто в "холодную" волну.

Н. Гасымова       

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