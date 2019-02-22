22 февраля 2019

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В Милане прошел последний показ Fendi, созданный Карлом Лагерфельдом <span class="color_red">- ФОТО</span>

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22 февраля 2019 10:25

В Милане прошел последний показ Fendi, созданный Карлом Лагерфельдом - ФОТО

Вчера в Милане состоялся последний показ Fendi, созданный Карлом Лагерфельдом. Модельер скончался всего за несколько дней до шоу. На каждом месте гостей ждали открытки с подписью дизайнера, а также его наброски для осенней коллекции. Многие из присутствующих не могли сдержать слез.

Как сообщает Lady.Day.Az, плиссировка и принтованные водолазки телесного цвета, создающие эффект татуировок, стали основой коллекции Fendi. Полупрозрачные платья и блузы дополнялись длинными глянцевыми пальто и крупными сумками с "хищным" принтом, а пиджаки - рубашками с бантами и остроносыми сапогами.

Отметим, что показ Fendi собрал на подиуме главных звезд индустрии, в числе которых Крис Грикайте, Кайя Гербер, Джиджи Хадид и Линдси Уксон.

  

  

  

  

  

Н. Гасымова       

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