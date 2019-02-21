21 февраля 2019

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15 интересных фактов о Рианне, которой исполнилось 31 <span class="color_red">- ФОТО</span>

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Gucci представил «доспехи» для ушей и маски с шипами - ФОТО

В новом сезоне Алессандро Микеле вдохновлялся идеями философа Ханны Арендт и ее известной работой "Ответственность и суждение", где основоположница теории тоталиторизма размышляет о природе зла и морального выбора.

Как сообщает Lady.Day.Az, маски в интерпретации Gucci безмолвны и привлекательны. Они, яркие и глянцевые, дополняют фирменные свободные брюки и профессорские пиджаки с широкими плечами. Если вы вспомните приглашение на показ, то кружевные сорочки, шлемы и шипы, расположившиеся на подтяжках, сразу обретут понятную трактовку - Микеле обратился к мифологии древней Греции.

Эффектные образы моделей дополняли не менее впечатляющие аксессуары: золотые "доспехи" для ушей и восковые слезы.

  

  

  

  

  

Н. Гасымова

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