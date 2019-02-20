Фото дня - Белла Хадид в красном платье произвела фурор

22-летняя модель Белла Хадид блистает не только на подиуме, но и в обычной жизни. Каждый выход модели в свет запоминается ее эффектным нарядом.

Как сообщает Lady.Day.Az, на днях модель произвела фурор на вечеринке Bvlgari в Риме. Белла появилась в облегающем алом платье с откровенным декольте, украшенным пайетками. Наряд идеально подчеркнул точеную фигуру модели. Свой образ роковой женщины звезда дополнила красными лакированными лодочками. Волосы Белла собрала в элегантный пучок, уложив челку на бок, и сделала естественный макияж, чтобы образ не был вызывающим.

Н. Гасымова

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