11 февраля 2019

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Азербайджанская модель в соблазнительных образах бренда Afffair <span class="color_red">- ВИДЕО - ФОТО</span>

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11 февраля 2019 13:00

Азербайджанская модель в соблазнительных образах бренда Afffair - ВИДЕО - ФОТО

Уже послезавтра, 13 февраля, дизайнер Руфат Исмаил вновь представит Азербайджан на Нью-Йоркской Неделе моды, где проведет показ своей новой коллекции под названием "The Butterfly Efffect" (Эффект бабочки).

В преддверии шоу азербайджанская модель Гюнай Мусаева предстала перед объективом фотографа в соблазнительных образах от бренда  Afffair. Пару в фотосессии ей составил сам дизайнер Руфат Исмаил.  

Отметим, что модель участвовала в показе коллекции "Power of fire", которая состоялась в сентябре 2018 года. Она также выйдет на подиум 13 февраля.

Lady.Day.Az представляет данные фото:

  

Нажмите на видео для просмотра:
Азербайджанская модель в соблазнительных образах бренда Afffair

Н. Гасымова

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