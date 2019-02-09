Как носить черные колготки и оставаться стильной? - ФОТО

Колготки - одна из самых неоднозначных деталей современного гардероба. Вот уже несколько сезонов девушки ведут горячие споры о том, где они уместны и с чем их носить. Пока дует холодный Бакинский ветер, советуем не игнорировать пользу черных плотных колготок. А чтобы, надевая их, вы не чувствовали, что нарушаете модный дресс-код, советуем вам посмотреть, как носят колготки героини стритстайла.

С укороченными брюками или джинсами

С грубыми ботинками и классическим пальто

С массивными кроссовками и носками

С ботфортами

С яркими вещами и черными ботильонами

Н. Гасымова

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