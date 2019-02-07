7 февраля 2019

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Самые красивые платья amfAR Gala <span class="color_red">- ФОТО</span>

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7 февраля 2019 12:09

Самые красивые платья amfAR Gala - ФОТО

Ежегодный гала-вечер amfAR по традиции собирает под одной крышей самых красивых людей планеты. В Cipriani Wall Street сотни гостей пришли, чтобы собрать средства в Фонд исследований СПИДа на благотворительном аукционе, наградить лауреатов amfAR (ими стали Милла Йовович, дуэт фотографов Мерт Алас и Маркус Пигготт и другие), поужинать в приятной компании и выгулять кутюрные платья.

Самые впечатляющие наряды смотрите в подборке Lady.Day.Az:

Алессандра Амбросио

Милла Йовович

Эмили Дидонато

Надин Леопольд

Грейс Элизабет

Шанель Иман, Изабели Фонтана, Лаис Рибейро

Бар Рафаэли

Саша Лусс

Даки Тот

Уинни Харлоу

Н. Гасымова

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