Как быстро просыпаться и весь день быть бодрой? - ФОТО

Утренние часы для многих людей являются одними из самых продуктивных, и очень важно начать утро правильно, чтобы быстрее пробудиться и быть бодрой весь день.

Lady.Day.Az представляет 10 главных принципов правильного утреннего пробуждения, которые помогут быть бодрой весь день.

1. СПИТЕ С ОТКРЫТЫМ ОКНОМ

Оксфордские ученые установили, что важным плюсом для здорового сна и бодрого пробуждения является снижение температуры помещения: при открытых окнах тело человека охлаждается, что способствует улучшению здоровья. Это позволяет закалять организм, способствует снижению уровня стресса, а следовательно, повышает качество сна. Кстати, намного проще просыпаться в чуть прохладном помещении, богатом кислородом. Это бодрит и настраивает организм на продуктивность.

2. ЛОЖИТЕСЬ И ВСТАВАЙТЕ В ОДНО И ТО ЖЕ ВРЕМЯ

Недавно биолог и профессор Нотрдамского университета (США) Джайлз Даффилд доказал, что соблюдение ежедневного расписания для сна и бодрствования помогает поддерживать здоровье всех систем и органов - например, мозга, сердца и печени. Они регулируют процессы в клетках, чтобы обеспечить согласованность работы организма в целом. Если мы нарушаем раписание нашего сна, например, из-за ненормированного графика, это может привести к проблемам с психикой и вызвать депрессию. Заведите себе правило ложиться спать и вставать в одно и то же время. Специалисты уверяют, что спустя неделю после следования этому режиму вы начнете чувствовать себя намного бодрее и будете в разы продуктивнее.

3. ЗАВТРАК, ПРИГОТОВЛЕННЫЙ С ВЕЧЕРА

Ничто не обрадует вас с утра больше, чем осознание того, что любимое блюдо уже приготовлено и ждет вас. Даже если вы любитель свежесваренной овсяной каши или горячего омлета, попробуйте именно в будние дни готовить себе завтрак заранее. Летом это могут быть шоколадные блинчики из рисовой муки и холодный смузи, а осенью или зимой вам придутся по вкусу сырники и пицца из твердых сортов пшеницы, которую надо подогреть и подать с любимым кофе.

4. ПРИДУМАЙТЕ ЛЮБИМУЮ УТРЕННЮЮ ТРАДИЦИЮ

После пробуждения в нашу голову приходит рой мыслей о том, что необходимо успеть за день, но специалисты по сну уверяют - лучше начать утро с релакса. Придумайте себе традицию, которая каждое утро будет радовать вас. Это может быть прогулка с собакой, игра с котом, просмотр любимой передачи или клипа или звонок кому-то близкому.

5. ПОСТАВЬТЕ НА БУДИЛЬНИК ЛЮБИМУЮ ПЕСНЮ

Нет ничего приятнее, чем проснуться с утра под песню из любимого фильма. Такой вариант пробуждения настроит вас на контакт с самим собой, ведь таким образом вы словно шлете себе привет из прошлого. "Да-да, я помню наш любимый фильм, просыпайся, все лучшее впереди!" Кстати, лучше менять мелодию на будильнике раз в неделю-две, чтобы она не успевала вам надоесть и так же эффективно выполняла функцию вашего помощника по подъему.

6. БОДРЯЩИЙ ДУШ И АРОМАТНЫЙ ГЕЛЬ ДЛЯ ДУША

Ароматы с утра имеют не меньшее значение, чем громкость вашего будильника. Приучите себя каждое утро принимать душ с бодрящими и ароматными средствами для тела. Скраб с запахом кофе, цитрусовый гель или шампунь с ароматом хвои настроят вас на хорошее настроение и снимут сонливость.

7. ЗАВЕДИТЕ ПРИВЫЧКУ ДЕЛАТЬ ХОТЯ БЫ 5-МИНУТНУЮ ЗАРЯДКУ

"Ловкие пальцы - быстрый ум", - говорят китайцы, совершенно справедливо подчеркивая прямую связь между развитием мелкой моторики и скоростью мыслительных процессов - телом и умом. Несколько минут утренней растяжки помогут вернуть гибкость вашему телу, а также настроят на гибкость ума.

8. ВЫПЕЙТЕ СТАКАН ВОДЫ

Полезная привычка пить воду по утрам позволяет быстро пробудить организм, побороть сонливость и в считанные секунды дарит хорошее настроение. Кроме того, утренняя порция воды активизирует работу кровеносной, лимфатической и мочеполовой систем, укрепляет иммунитет и повышает сопротивляемость организма различным инфекционным заболеваниям.

9. ПЛАНИРУЙТЕ СВОЙ ДЕНЬ С ВЕЧЕРА

Утреннее пробуждение будет более энергичным, если вы будете знать, что у вас уже распланирован наступающий день. Заведите себе правило делать список важных дел, которые необходимо реализовать, и учитывайте все потенциальные трудности, которые могут возникнуть. Возможно, вам необходимо сделать пять звонков и заехать в несколько мест, успеть отвезти одежду в химчистку, посетить дегустацию свадебного торта, а к концу дня поздравить подругу с днем рождения? Запишите все эти пункты с вечера и продумайте заранее все свои перемещения и логистику дня.

10. НАЧИНАЙТЕ УТРО С КРАСОТЫ

Главный секрет голливудских красавиц - шелковые пижамы и постельное белье, которые исключают образование морщин или заломов на лице. Также эксперты по сну рекомендуют утренний массаж для лица с помощью кубиков льда. Это способствует быстрому пробуждению благодаря ускорению кровотока и освежающему бодрящему эффекту.

Н. Гасымова

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