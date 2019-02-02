С чем носить змеиный принт этой весной? - 8 примеров - ФОТО

Принт с узором под змею не только не сдает позиций - он по-прежнему остается фаворитом среди мировых модниц и звезд стритстайла и продолжает захватывать все новые вещи.

Как сообщает Lady.Day.Az, эту весну фэшиониста предлагают встречать в сапогах, брюках клеш, жакетах, пальто, виниловых тренчах со змеиным окрасом, не забывая обзавестись сумками в той же палитре. А высшим пилотажем станет тотал-лук с черными ромбовидными прожилками - в идеале, на фоне неонового желтого или зеленого.

Н. Гасымова

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