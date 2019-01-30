Подбираем гардероб по фигуре без помощи стилиста - 8 советов - ФОТО

Анализ собственных пропорций тела (сравнив его с геометрической фигурой или фруктом) позволяет подобрать одежду, которая подчеркивает достоинства и скрывает недостатки. Но некоторые стилисты уверяют - для того, чтобы выглядеть безупречно, нужно перестать подгонять свое тело под стандарты и сравнивать себя с неодушевленными предметами. Тренд на уникальность и аутентичность набирает популярность, ведь в эпоху власти стереотипов самое главное - смелость быть собой.

Lady.Day.Az представляет советы, которые позволят правильно подчеркивать свои достоинства и быть в гармонии с собой.

1. ЕСЛИ ВЫ ОБОЖАЕТЕ СВОИ ПЛЕЧИ

Красивые руки и зона плеч - большая редкость, поэтому если вы цените эту часть своего тела, не стесняйтесь показывать ее как можно чаще. Изящные, подтянутые и спортивные трицепсы подчеркнут топы без рукавов, а также изящные бельевые блузы на лямках. Не забудьте о браслетах - они привлекут взгляд к вашим рукам и их потрясающей форме.

2. ЕСЛИ У ВАС КРАСИВАЯ ГРУДЬ

Для того, чтобы выделить эту часть тела, необязательно надевать платье с глубоким декольте в пол. Стилисты рекомендуют обратить внимание на топы с V-образными вырезами, дополняя их кожаными куртками и женственными кардиганами. Таким образом вы не будете выглядеть вызывающе, но сделаете акцент на главном.

3. ЕСЛИ ВЫ ЛЮБИТЕ СВОЮ ЗОНУ КЛЮЧИЦ

Француженки, которые славятся самыми изящными и сексуальными ключицами, просто обожают подчеркивать их с помощью блуз с октрытыми плечами. Культовые образы в топах со спущенными лямками ( как у легендарной Бриджит Бардо) добавят любому вашему образу романтичности и сексуальности - в паре с джинсами они выглядят более повседневно и расслабленно, а с юбками - чувственно и откровенно.

4. ЕСЛИ ВЫ В ВОСТОРГЕ ОТ СВОИХ НОГ

Если у вас длинные или просто стройные ноги, как можно чаще делайте на них акцент. Стилисты рекомендуют обратить внимание на туфли нюдовых тонов, а также короткие платья. Что касается холодного времени года, то вам в помощь брюки-клеш с завышенной талией, кюлоты и вельветовые мини-юбки.

5. ЕСЛИ У ВАС ЯРКО ВЫРАЖЕННАЯ ТАЛИЯ

Для обладательниц женственных форм с ярко-выраженной талией стилисты рекомендуют использовать ремни и пояса-корсеты для пиджаков, жилетов и кардиганов. Еще со времен Марии-Антуанетты эти детали гардероба позволяют любой женщине сделать непринужденный, но важнейший акцент на своем силуэте.

6. ЕСЛИ ВАМ НРАВЯТСЯ ВАШИ ЯГОДИЦЫ

Обладательницам красивых ягодиц стоит взять на заметку классические юбки-карандаши и платья-футляры.

7. ЕСЛИ У ВАС ИЗЯЩНЫЕ ЗАПЯСТЬЯ

Красивые руки - повод как можно чаще демонстрировать их достоинства вне зависимости от времени года. Стилисты рекомендуют обладательницам изящных запястий выбирать топы с рукавами три четверти и обзавестить модными браслетами-бэнглами и каффами.

8. ЕСЛИ У ВАС РОСКОШНЫЕ ДЛИННЫЕ ВОЛОСЫ

Если у вас роскошные длинные локоны - учитесь у Аманды Сейфрид, а также французских и скандинавских блогеров - во всех своих модных образах девушки используют волосы в качестве ключевого элемента стиля. Расслабленные, небрежные укладки придают свободы, поэтичности и отрешенности, что не может не привлекать.

Н. Гасымова

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