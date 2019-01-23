23 января 2019

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Словно произведение искусства - Givenchy представил коллекцию SS 2019 <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

13:15

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Словно произведение искусства - Givenchy представил коллекцию SS 2019 - ФОТО
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Несрин Джавадзаде представила свои лучшие образы 2018 года <span class="color_red">- ФОТО</span>

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11:15

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Несрин Джавадзаде представила свои лучшие образы 2018 года - ФОТО

23 января 2019 13:15

Словно произведение искусства - Givenchy представил коллекцию SS 2019 - ФОТО

Платья из новой кутюрной коллекции Givenchy - настоящее произведение искусства. Настолько продуманно и эффектно выглядят все детали, что образы с показа хочется рассматривать по несколько часов, а то и целую вечность.

  

  

  

  

  

Прозрачный кружевной халат идеально сочетался с лаковыми лосинами, создавая яркий контраст, а белоснежные хрупкие наряды соревновались с драматичными красными и пластичными черными. Эксперименты с формами и кроем однозначно удались - на шоу можно увидеть лавандовый топ из плиссированной ткани в виде бабочки, резные юбки с ромбами и сюрреалистичные банты на спинах.

  

  

  

  

  

Как сообщает Lady.Day.Az, кроме прекрасных женских образов, на подиуме появились модели мужчины, которые демонстрировали идеальные рубашки, расписные жакеты и свободные брюки.

Н. Гасымова

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