Словно произведение искусства - Givenchy представил коллекцию SS 2019 - ФОТО

Платья из новой кутюрной коллекции Givenchy - настоящее произведение искусства. Настолько продуманно и эффектно выглядят все детали, что образы с показа хочется рассматривать по несколько часов, а то и целую вечность.

Прозрачный кружевной халат идеально сочетался с лаковыми лосинами, создавая яркий контраст, а белоснежные хрупкие наряды соревновались с драматичными красными и пластичными черными. Эксперименты с формами и кроем однозначно удались - на шоу можно увидеть лавандовый топ из плиссированной ткани в виде бабочки, резные юбки с ромбами и сюрреалистичные банты на спинах.

Как сообщает Lady.Day.Az, кроме прекрасных женских образов, на подиуме появились модели мужчины, которые демонстрировали идеальные рубашки, расписные жакеты и свободные брюки.

Н. Гасымова

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