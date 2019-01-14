14 января 2019

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Пенелопа Крус в красном платье произвела фурор на кинопремии <span class="color_red">- ФОТО</span>

Мода

09:30

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Пенелопа Крус в красном платье произвела фурор на кинопремии - ФОТО
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14 января 2019 09:30

Пенелопа Крус в красном платье произвела фурор на кинопремии - ФОТО

44-летняя муза Педро Альмодовара и супруга Хавьера Бардема продолжает носить звание самой сексуальной испанской актрисы. Как сообщает Lady.Day.Az, 12 января Пенелопа в очередной раз произвела фурор своим появлением - на этот раз звезда посетила премию Forque Awards в Сарагосе. Для своего выхода Крус предпочла надеть роскошное обтягивающее платье в красных пайетках, которое идеально подчеркнуло ее великолепную фигуру и загорелую кожу.

Силуэтный наряд дополнила чувственная и расслабленная укладка: стилисты сделали прикорневой объем с помощью легкого начеса у корней, а локоны завили в пляжные волны с помощью спрея с морской водой и стайлера. Образ Пенелопы получился сексуальным, ярким и при этом легким за счет небрежной прически.

Напомним, что в марте 2019 года выходит новая кинолента с Пенелопой Крус и Антонио Бандересом в главной роли. Фильм "Боль и слава" Педро Альмодовара расскажет о старости режиссера Долора, который вспоминает подробности своей жизни, любимых женщин и судьбоносные встречи.

Н. Гасымова

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