Тренд весны - Прически с косами на средние волосы - ФОТО

С самого детства девочки завидуют сверстницам с роскошными косами, ведь плетеные волосы подчеркивают женственность и совершенствуют любой образ. Несмотря на то, что талантом плетения кос обладают далеко не все, абсолютно каждой из нас хотя бы раз в жизни хочется сделать изысканную прическу. Но сегодня нет такой прически с косами на средние волосы, которую невозможно воспроизвести в домашних условиях при определенном сочетании усердия и таланта. Классические косы - одна и две, - каскады, водопад, рыбий хвост, французская коса, плетение наоборот и греческая коса придадут любому образу женственность и романтичность.

Основу причесок с косой на средние волосы, как можно увидеть на многочисленных фото в галереях парикмахерского искусства, составляет французская коса. Ее преимущество в том, что она позволяет вплетать не все волосы, оставляя часть распущенными.

Очень популярен и рыбий хвост - коса, придающая дополнительный объем прическе с помощью ювелирно сплетенных тонких колосков. Для создания рыбьего хвоста делается конский хвост, после чего он разделяется на две широкие пряди, а к ним наискось вплетаются тонкие с противоположных сторон. Чем тоньше пряди, тем эффектнее будет смотреться рыбий хвост.

Прически на средние волосы с косыми косами сегодня особенно популярны у подростков - к школьной форме очень идет и кокетливый каскад на косой косе, и косая коса-челка. Прически-косы на средние волосы с челкой могут быть как классические, так и коса-обруч, целиком обвивающая голову за челкой.

Греческая коса считается одной из топ-причесок на средние волосы - она самая женственная, потому что плетется по самому краю волос, создавая эффектный волнистый рельеф. В последнее время в такую прическу все чаще вплетают живые цветы или растения.

Более сдержанная и консервативная коса-колосок подойдет для деловых леди и станет эффектной деталью офисного образа. Ее особенность в том, что волосы разделяются на три части и плетутся как классическая коса, только боковые тонкие пряди добавляются туда постепенно, словно жгутом затягивая волосы. Более оригинальная версия колоска - заплетенный снизу вверх.

Н. Гасымова

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